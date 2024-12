Japão inspeciona base militar dos EUA após vazamento químico

Autoridades japonesas realizaram nesta sexta-feira uma inspeção em uma base militar dos Estados Unidos em Tóquio, após serem notificadas, em outubro, sobre um vazamento químico, informou um porta-voz do governo japonês.

Agentes de diversos órgãos, incluindo o Ministério da Defesa e o governo metropolitano de Tóquio, realizaram "uma inspeção presencial" na base aérea de Yokota, localizada na capital, segundo Fumitoshi Sato.

Em outubro, os Estados Unidos avisaram ao Japão sobre um derramamento de água na base contendo PFOS, uma substância química de difícil decomposição, que a Organização Mundial da Saúde considera "possivelmente cancerígena para humanos".

O Exército norte-americano informou que o vazamento ocorreu em uma área da base onde foi realizado um treinamento de combate a incêndios, relatou Sato.

"A inspeção está sendo conduzida em resposta ao medo e à preocupação gerados entre os moradores locais, e continuaremos trabalhando em conjunto com a parte americana", acrescentou.

A presença militar dos Estados Unidos no Japão frequentemente gera insatisfação entre a população local, que reclama de barulho, poluição e acidentes envolvendo helicópteros.

Essa frustração é especialmente evidente na ilha de Okinawa, no Sul do Japão, que, embora corresponda a apenas 0,6% do território japonês, abriga a maior parte das tropas norte-americanas no país.