Israel anuncia 'amplas operações terrestres' e emite ordem para evacuar áreas de Gaza

Mais tarde, as forças armadas emitiram ordem de evacuação para várias áreas de Gaza por conta de "um ataque iminente". Dirigindo-se em árabe aos habitantes de Gaza “na zona de Al Qarara, no município de Salqa e ao sul de Deir al Balah, e nos bairros de Al Ja'farawi, Al Suwar, Abu Hadab e Al Satar”, o exército anunciou: “Este é um aviso preliminar e final antes do ataque. Para sua segurança, devem se deslocar imediatamente para o oeste, aos abrigos conhecidos de Al Mawasi”.

O anúncio e a ordem de evacuação ocorrem um dia após o Exército intensificar sua campanha aérea e terrestre em Gaza, que, segundo as autoridades israelenses, visa garantir a libertação de reféns mantidos pelo Hamas e derrotar sumariamente o grupo terrorista.

Com as 50 mortes registradas neste domingo pela Defesa Civil de Gaza, já passa de 340 o número de mortos por bombardeios israelenses desde a última quarta-feira.

Também neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou estar aberto a um acordo que inclua o fim da ofensiva, embora tenha declarado que ele deve prever o “exílio” do Hamas e o “desarmamento” do território — devastado por mais de 19 meses de guerra — exigências, até agora, rejeitadas pelo grupo palestino.