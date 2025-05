Ataques israelenses já mataram mais de 100 pessoas em Gaza apenas neste domingo

Os ataques lançados por Israel contra a Faixa de Gaza mataram pelo menos 107 pessoas nas últimas 12 horas, desde a meia-noite de sábado até o meio-dia deste domingo (hora local), segundo informou o Ministério da Saúde do enclave palestino.

Munir Al Bursh, diretor-geral da pasta que faz parte do governo de Gaza liderado pelo Hamas, indicou em um comunicado enviado à Agência EFE que as mortes deste domingo ocorreram em várias áreas da Faixa: 28 no norte, 8 na Cidade de Gaza, 21 no centro do enclave e 50 no sul.

Em relação ao número atualizado de mortos nos ataques de sábado contra a Faixa, Al Bursh afirmou que o número total de vítimas fatais foi de 153.

Um dos últimos ataques ocorreu ontem à noite, com drones atingindo tendas que abrigavam pessoas deslocadas em Al Mawasi, no sul de Gaza, uma área que era descrita como "segura" até a trégua ser quebrada e onde centenas de milhares de pessoas continuam aglomeradas, segundo informaram autoridades de saúde do enclave palestino.

Pelo menos 34 pessoas foram mortas em um campo de refugiados montado ao lado da clínica de campanha em Al Mawasi do Hospital Kuwait, que anunciou a suspensão de seus serviços cirúrgicos logo após o ataque.

Imagens compartilhadas por moradores de Gaza nas redes sociais mostram o caos após o ataque, com centenas de pessoas retirando feridos e corpos dos destroços enquanto outras tentam apagar com areia os incêndios causados ​​pelo bombardeio.

O ataque faz parte de uma escalada de ações "extensivas" de Israel contra Gaza, com quase 200 mortes entre sexta-feira e sábado, enquanto as tropas avançam para ocupar mais território no enclave palestino em uma nova ofensiva batizada como "Carruagens de Gideão".

Um dos locais para onde a operação terrestre foi estendida é Deir al Balah, no centro de Gaza. As tropas nunca haviam entrado ali desde o início da ofensiva em outubro de 2023, e a cidade é o centro de operações de muitas ONGs e agências internacionais na Faixa.

Dezenas de milhares de pessoas estão fugindo dessa área ao norte e de outras áreas vizinhas para a Cidade de Gaza (um pouco mais ao sul), deslocadas de suas casas mais uma vez, já que muitas retornaram do sul durante a trégua de dois meses entre Israel e o Hamas, que foi quebrada pelo governo israelense em 18 de março.

Israel matou quase 53.300 palestinos em Gaza desde 7 de outubro de 2023, quando lançou sua retaliação pelo ataque liderado pelo Hamas naquele mesmo dia, no qual quase 1.200 pessoas foram mortas em território israelense e outras 251 foram sequestradas pelos milicianos islamitas.