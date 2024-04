Irã fechou instalações nucleares após ataque de Israel, diz Aiea

O Irã fechou temporariamente suas instalações nucleares por “considerações de segurança” após seu ataque massivo de mísseis e drones contra Israel no fim de semana, disse o chefe do órgão de vigilância atômica da ONU na segunda-feira.

Falando aos jornalistas à margem de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, o chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, foi questionado se estava preocupado com a possibilidade de um ataque israelita a uma instalação nuclear iraniana em retaliação ao ataque.

"Estamos sempre preocupados com esta possibilidade. O que posso dizer é que os nossos inspetores no Irão foram informados pelo governo iraniano que ontem (domingo), todas as instalações nucleares que inspecionamos todos os dias permaneceriam fechadas por questões de segurança", ele disse.

