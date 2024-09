Um tsunami de meio metro de altura atingiu nesta terça-feira as ilhas Izu (ao sul de Tóquio), segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), que ativou o alerta após um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter na região.

A JMA informou que o tsunami atingiu Yaene, na ilha de Hachijo, às 8h58 (horário local; 20h58 de segunda-feira em Brasília).

Na ilha de Miyake, um tsunami de 10 centímetros de altura atingiu as regiões de Tsubota e Ako às 9h11 (21h11 de segunda-feira em Brasília), e outro de 20 centímetros atingiu Kozu cerca de 20 minutos depois.

Hachijo e Miyake, sem danos relatados na primeira hora, de acordo com as autoridades locais, pertencem ao grupo de ilhas Izu, localizado a mais de 100 quilômetros ao sul de Tóquio.

O terremoto de magnitude 5,9 que desencadeou o tsunami aconteceu às 8h14 de terça-feira (20h14 de segunda-feira em Brasília) a uma profundidade de 10 km abaixo do leito marinho no litoral da ilha de Torishima, ao sul do arquipélago de Izu, de acordo com a JMA.

Após o tremor, a agência meteorológica do Japão ativou um alerta de tsunami de até um metro para as ilhas Izu e Ogasawara (cerca de 1.000 km mais distantes da região da capital) e advertiu as pessoas a ficarem longe das áreas próximas ao mar e aos rios.

A JMA alertou sobre a possibilidade de o tsunami atingir a altura máxima esperada (um metro) nas próximas horas nas ilhas Izu e Ogasawara.

O Japão está localizado no Anel de Fogo, uma das áreas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terremotos com relativa frequência, por isso suas infraestruturas são especialmente projetadas para resistir a tremores, além de contar com um avançado sistema de alerta contra tsunamis.