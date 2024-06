Mariah Carey em SP: venda geral para show único começa nesta quinta; veja os preços

Nesta quinta-feira, 6, começa a venda geral de ingressos para o show da Mariah Carey em São Paulo. A cantora norte-americana se apresentará no Allianz Parque, na zona oeste da cidade, em 20 de setembro, dois dias antes de sua participação no Rock in Rio.

Famosa pelos hits de sucessos “I Want To Know What Love Is” e “We Belong Together”, Mariah cantará no festival carioca no mesmo dia que artistas como Akon, Ne-Yo e Shawn Mendes. No entanto, os ingressos para esta data já estão esgotados.

Em São Paulo, Mariah fará apenas uma apresentação, sem programação para outras capitais brasileiras.

Onde comprar ingressos?

Os ingressos para o show de Mariah Carey em São Paulo estão disponíveis para compra no site da Eventim. A venda presencial na bilheteria do Allianz Parque começa às 13h.

Veja os preços dos ingressos

Os preços variam de R$ 170 (meia-entrada para cadeira superior) a R$ 790 (inteira), com um limite de compra de seis ingressos inteiros e duas meias-entradas por CPF.

A compra pode ser parcelada em até dez vezes com juros. Clientes do banco Santander, patrocinador do evento, podem parcelar em até três vezes sem juros.