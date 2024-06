Indústria musical digital da China atinge 89,3 bilhões de yuans em 2023

Em 2023, a escala da indústria musical digital da China atingiu RMB 89,3 bilhões. O número de consumidores de música online chegou a 726 milhões. Os dados são do Relatório Geral sobre o Desenvolvimento da Indústria Musical da China 2024, divulgado na quinta-feira, 6.

O relatório aponta que, em 2023, a indústria musical chinesa manteve um rápido crescimento contínuo. O mercado de shows musicais offline cresceu significativamente, e o número de usuários pagantes de música digital online aumentou de forma constante. Aponta ainda que houve um grande número de grandes shows e festivais musicais com tecnologias virtuais e de realidade aumentada, que melhoraram a experiência do público durante os shows.

O impulso das novas tecnologias AI impulsionaram a produção inteligente de conteúdo musical digital. No ano passado, as plataformas de streaming se tornaram uma das principais fontes de receita e canais dos agentes de direitos autorais da indústria musical e dos músicos. As principais partes interessadas da indústria de direitos autorais de música discutiram ativamente os padrões de tarifação e mecanismos de cobrança de direitos autorais em cenários de transmissão ao vivo.

Diretor do Centro de Estudos sobre o Desenvolvimento da Indústria Musical da Universidade de Comunicação da China, Zhao Zhian, a indústria de shows na China obteve um crescimento explosivo no último ano, com um aumento de mais de 120% em comparação com 2022. O avanço e a ampla aplicação da tecnologia da inteligência artificial na produção de conteúdo musical tiveram um papel importante, por exemplo, na eficiência da criação musical, na quantidade de músicas produzidas, incluindo a qualidade da produção e a disseminação e distribuição das obras. Mas, essencialmente, ainda é um atributo de ferramenta.

Fonte: yicai.com