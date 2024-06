Indústria automotiva da China ainda enfrenta protecionismo da Europa e EUA, diz representante chinês

Nos últimos anos, a indústria automotiva de nova energia da China se fortaleceu no exterior, mas também passou a enfrentar barreiras tarifárias elevadas na Europa e nos Estados Unidos. O chefe da Subdivisão de Automóveis do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), Wang Xia, afirmou no Fórum Automotivo de Chongqing, que a China terminou o subsídio de compra de novos veículos energeticamente eficientes no final de 2022, enquanto os subsídios dos EUA, Japão, Alemanha e outros países ainda persistem.

Wang Xia apontou que a taxa de utilização da capacidade da nova energia automotiva da China atualmente é de cerca de 76%, semelhante à dos Estados Unidos. A proporção das exportações de veículos de passageiros da China no total das vendas é apenas de 15,9%, muito menor que a da Alemanha, Japão, Coréia do Sul e outros países. O preço dos veículos elétricos da marca chinesa no exterior também é significativamente mais alto do que no país, enquanto o preço de alguns veículos elétricos de marca internacional na China é muito mais baixo do que no mercado europeu. Wang Xia também disse que, desde que as joint ventures automotivas chinesas abriram a proporção de capital estrangeiro em 2022, a China entrou em uma nova era de cooperação internacional mais aberta e inclusiva, e as empresas automobilísticas chinesas e estrangeiras iniciaram uma nova rodada de cooperação bilateral abrangendo desde tecnologia, mercado, capital até canais. Os novos veículos energeticamente eficientes da China representam a capacidade avançada, não só enriquecendo a oferta global, mas também fazendo uma enorme contribuição para a luta global contra as mudanças climáticas e contribuindo para a transição verde. A globalização é uma demanda objetiva da especialização profissional e da reciprocidade de recursos no setor econômico. A revolução tecnológica da indústria automotiva precisa mais da globalização. Os líderes relevantes do Departamento de Indústria de Equipamentos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação também disseram durante o fórum que alguns países e regiões abusam das medidas de socorro comercial, distorcendo gravemente a ecologia normal do desenvolvimento global da indústria. A China acredita firmemente que a visão de construir um mundo mais limpo e verde está em conformidade com os interesses comuns de toda a humanidade, e as divisões globais da indústria da cadeia de produção, bem como a realização das leis objetivas de melhoria da qualidade, redução de custos e aumento da eficiência, não serão alteradas pelas políticas comerciais protecionistas impróprias de alguns. Fonte: yicai.com