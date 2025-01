Trump propõe demissão voluntária para funcionários federais com indenização de 7 meses de salário

Nesta terça-feira, 28, funcionários federais dos Estados Unidos receberam um memorando oficial oferecendo a opção de deixar seus cargos voluntariamente mediante indenização. Aqueles que aceitarem a proposta continuarão recebendo seus salários e benefícios por sete meses, mas precisam tomar uma decisão até 6 de fevereiro.

A iniciativa faz parte da reforma administrativa que o novo presidente, Donald Trump, está implementando na estrutura do governo federal. O plano de reestruturação se baseia em quatro pilares principais:

Retorno ao trabalho presencial

Cultura de desempenho e meritocracia

Força de trabalho mais enxuta e flexível

Padrões mais rígidos de conduta

A proposta já era aguardada e foi formalizada por meio de um memorando publicado no site do Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA. O e-mail enviado aos funcionários incluía uma carta de demissão voluntária para aqueles que não desejam seguir as novas diretrizes.

"Se você optar por não continuar em sua função atual na força de trabalho federal, agradecemos por seu serviço ao seu país e você receberá uma saída digna e justa do governo federal utilizando um programa de demissão diferida. Este programa começa em 28 de janeiro e está disponível para todos os funcionários federais até 6 de fevereiro", diz o documento.

Já os funcionários que optarem por permanecer em seus cargos não têm garantia de estabilidade. O memorando deixa claro que algumas posições podem ser eliminadas, estejam elas ocupadas ou não. No entanto, o governo promete que todos os servidores serão tratados com dignidade e respeitando as proteções legais vigentes para suas funções.

"Se você escolher permanecer em sua posição atual, agradecemos por seu foco renovado em servir o povo americano com o melhor de suas habilidades e esperamos trabalhar juntos como parte de uma força de trabalho federal aprimorada. Neste momento, não podemos lhe dar garantia total quanto à certeza de sua posição ou agência", afirma o texto.

A decisão de Trump tem gerado debates acalorados, com críticos apontando riscos de desmonte da administração pública, enquanto apoiadores veem a medida como um passo necessário para reduzir o inchaço da máquina estatal e tornar o governo mais eficiente.