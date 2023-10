Incêndio na Argentina força evacuação de moradores em Córdoba e vídeos impressionam

Um incêndio florestal atingiu os arredores de Córdoba, na Argentina, nesta terça-feira, 10. O avanço das chamas forçou a evacuação dos moradores e provocou graves danos na região.

As autoridades locais informaram que o incêndio começou em diversos pontos, principalmente em Cabalango e Tanti. No entanto, os registros oficiais apontaram que o fogo foi provocado acidentalmente por um homem que tentou fazer uma fogueira para preparar café. O suspeito foi detido pela polícia local, segundo o jornal argentino "Clarín".

"Há um detido que iniciou o incêndio e espero que recaia sobre ele todo o peso da lei, porque 99% dos incêndios que sofremos todos os anos em Córdoba são causados ​​intencionalmente, seja por ação intencional, seja por irresponsabilidade", esclareceu o governador Juan Schiaretti.

O Ministério da Segurança argentino afirmou em um comunicado que o principal foco do incêndio é a região do Valle do Punilla, que envolve as cidades de Cabalango, Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayú Sumaj, San Antonio de Arredondo, Tala Huasi e Villa Carlos Paz.

Até o momento, o governo não informou o número de casas danificadas pelo incêndio e o número de habitantes que precisaram deixar os locais.

A pasta também apontou que o calor que atinge o Valle do Punilla e os fortes ventos contribuíram para a propagação do incêndio. As chamas e os rastros de destruição também foram registrados por moradores e compartilhados nas redes sociais.

Veja o vídeo: