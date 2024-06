Homem morre no México após contrair gripe aviária "inédita" em humanos

Um homem no México morreu após contrair uma cepa de gripe aviária que não havia sido confirmada em humanos antes, disse a Organização Mundial da Saúde na quarta-feira.

O vírus foi detectado em um paciente de 59 anos que havia sido hospitalizado na Cidade do México. O homem morreu uma semana depois de desenvolver febre, falta de ar e diarreia. É o primeiro caso confirmado de uma pessoa que contrai uma forma de gripe aviária conhecida como H5N2, disse a OMS em comunicado, levantando questões sobre uma cepa que tem estado em grande parte fora do radar das autoridades. O atual surto de gripe aviária em vacas nos EUA está sendo impulsionado por uma cepa diferente – a H5N1.

O paciente, que morava na região central do México, não tinha histórico de exposição a aves ou outros animais. O governo mexicano não sabe onde ele foi exposto ao vírus, embora a cepa da gripe aviária tenha sido relatada em aves no estado mexicano onde a pessoa vivia.

O risco atual que o vírus H5N2 representa para o público em geral é baixo, segundo a OMS, que afirmou que não foram notificados mais casos após uma investigação.

O homem infectado pelo H5N2 tinha vários problemas de saúde, incluindo doença renal crônica, diabetes tipo 2 e hipertensão de longa data, de acordo com o Ministério da Saúde do México. Ele estava acamado há três semanas antes do início dos sintomas agudos, em meados de abril, acrescentou a OMS, citando os familiares do paciente. Embora hospitalizado em 24 de abril, o homem morreu no mesmo dia.

As autoridades mexicanas relataram o caso à OMS em 23 de maio após confirmarem a presença do vírus depois de exames feitos no homem.