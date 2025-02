Hamas diz que Israel ainda não apresentou propostas para 2ª fase da trégua

O grupo islâmico palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira, 26, que ainda não recebeu nenhuma proposta de Israel para a segunda fase do cessar-fogo, que deve começar neste sábado e prevê a libertação dos reféns que ainda estão vivos na Faixa de Gaza e a retirada das forças israelenses do território.

“Nenhuma proposta foi apresentada ao movimento (Hamas) sobre a segunda fase, apesar de nossa prontidão e nossa determinação de seguir em frente e completar todas as fases do acordo”, escreveu no Telegram Abdul Latif Al Qanu, porta-voz do grupo.

Espera-se que o Hamas entregue os corpos dos últimos quatro reféns incluídos na primeira fase da trégua nas próximas horas, após o que, de acordo com o grupo islâmico, Israel libertará os 620 prisioneiros palestinos que não liberou no último sábado, após a soltura de seis reféns vivos na Faixa de Gaza e a entrega de quatro mortos.

A libertação de prisioneiros palestinos

“A libertação do sétimo lote de prisioneiros, e o número correspondente de mulheres e menores, coincidirá com a entrega dos corpos israelenses pela resistência e com um novo mecanismo para garantir o compromisso da ocupação (Israel) com a implementação do acordo”, disse Qanu.

O porta-voz acrescentou que a data da troca seria anunciada “no momento apropriado”. Israel não comentou a questão.

Troca de corpos e exigências do Hamas

Um dos grupos palestinos em Gaza declarou nesta quarta-feira que o corpo de Ohad Yahalomi, um dos quatro reféns israelenses a serem devolvidos para concluir a primeira fase do cessar-fogo, será entregue amanhã.

“A liderança das Brigadas al Naser Salah al Din decidiu entregar o corpo do cativo sionista Ohad Yahalomi, número de identidade militar 5110952, de 50 anos, na quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025”, disse em comunicado Abu Ataya, porta-voz do grupo, braço armado dos Comitês de Resistência Popular.

O grupo participou ao lado do Hamas, da Jihad Islâmica Palestina e de outras facções nos ataques de 7 de outubro de 2023, e lutou na Faixa de Gaza contra as forças israelenses durante a guerra.

“Pedimos aos mediadores que pressionem a entidade sionista (Israel) para que honre os acordos firmados e cumpra a implementação do protocolo humanitário”, acrescentou o porta-voz, referindo-se à entrada de casas pré-fabricadas e tendas, entre outros itens, que os grupos islâmicos vêm exigindo há semanas.

Yahalomi é um dos 33 reféns incluídos nas trocas da primeira fase, dos quais todos foram libertados, com exceção de quatro, 25 com vida.

Segunda fase do cessar-fogo e novos desafios

A segunda fase, que deve começar em 1º de março, inclui a libertação dos reféns vivos restantes na Faixa de Gaza e a retirada total das forças israelenses do território, embora as negociações ainda não tenham começado.

Nos últimos dias, Israel mobilizou tropas e equipamentos ao longo da fronteira com o território palestino em preparação para um possível retorno dos combates.