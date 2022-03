Guerra na Ucrânia: relíquias da mídia ganham relevância na era do Tiktok

Por Alex Webb

A invasão da Ucrânia pela Rússia tem sido amplamente chamada de “Primeira Guerra TikTok” por causa da enxurrada de vídeos das linhas de frente, ou pelo menos fingindo ser. Mas a mangueira de incêndio do conteúdo da guerra – muitas vezes de proveniência pouco clara – nas mídias sociais, tornou mais difícil do que nunca saber o que é verdadeiro.

Um vídeo pode ser o trabalho de propagandistas russos ou mesmo ucranianos ou até mesmo vir de um adolescente no Tennessee procurando ganhar dinheiro rápido com conteúdo viral reciclado. "Temos que verificar tudo", disse-me Iliya Semenov, um web designer de Kiev, de 25 anos, enquanto as tropas russas tentavam cercar a cidade.

As enorme quantidade de desinformação trouxeram renovada relevância a uma família de organizações de notícias estatais que datam do início da Guerra Fria. O Serviço Mundial da BBC teve uma estação em idioma russo de 1946 a 2011, mas continua a empregar dezenas de jornalistas que reportam para seus sites em russo e ucraniano e relançou seu serviço de ondas curtas para a região.

A Rádio Svoboda, apoiada pelos EUA (uma estação irmã da Radio Europa Livre), que introduziu transmissões russas e ucranianas na década de 1950, construiu uma considerável presença nas mídias sociais locais.

Enquanto outros players globais, como a Radio France Internationale e a Voz da América, também visam a programação na região em idiomas locais, a BBC e a Svoboda foram mais rápidas em se adaptar aos tempos. Os serviços ucranianos das duas emissoras publicam atualizações regulares no Telegram, um aplicativo de mensagens criptografadas onde Semenov diz que recebe a maioria de suas notícias.

Seus seguidores são comparáveis ​​aos dos canais ucranianos como ZN.ua e Censor.net. Os visitantes do site russo da BBC triplicaram, para um recorde de 10.7 milhões, na primeira semana da invasão. E a emissora agora disponibilizou o mesmo conteúdo no TOR, um navegador que burla os censores russos que bloquearam o acesso ao site na internet pública.

As emissoras podem tomar essas medidas porque não respondem aos acionistas da mesma forma que a maioria das organizações de notícias. Embora todos recebam financiamento do governo, deixando-os abertos a críticas por serem porta-vozes da propaganda, mesmo no auge da Guerra Fria, pessoas como o dissidente tcheco, Vaclav Havel, que se tornou presidente se promoveram como estandartes da verdade em um mar de mentiras.

Ultimamente, tornou-se moda para os legisladores em Washington e Londres questionarem o propósito da transmissão internacional, e seus orçamentos sofreram com isso. À medida que a Rússia introduz leis que podem dar aos jornalistas penas de prisão de 15 anos por qualquer história considerada “falsa” – levando a BBC, a Rádio Svoboda e muitos outros meios (incluindo a Bloomberg News) a pausar suas reportagens de dentro do país enquanto continuam a cobertura do exterior – está ficando claro o quão importante as emissoras públicas podem ser, mesmo décadas depois de sua fundação.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.