Guerra comercial com EUA pode levar Canadá à recessão, alertam economistas

A guerra comercial entre Estados Unidos e Canadá pode colocar a economia canadense em recessão. Economistas ouvidos pela Bloomberg estimam que o PIB do país deve ter seu crescimento reduzido entre 2 e 4 pontos percentuais, o que implicaria na primeira recessão anual em 16 anos, desconsiderando o período da pandemia.

As projeções foram feitas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a imposição de tarifas de 25% sobre importados do Canadá. Em retaliação, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau prometeu impor tarifas sobre US$ 155 bilhões em produtos fabricados nos EUA.

Essas medidas devem elevar o índice de preços ao consumidor do Canadá para além da meta de inflação de 2% ao ano. Segundo economistas do Toronto-Dominion Bank, a moeda canadense pode se desvalorizar e, se a guerra de tarifas for mantida por cerca de um semestre, a economia canadense entrará em depressão e a taxa de desemprego pode ultrapassar os 7%.

Douglas Porter, economista chefe do Bank of Montreal, acredita que se as tarifas forem mantidas por um ano, a economia canadense corre o risco de sofrer com uma “recessão modesta”. Já Avery Shenfeld, economista chefe do Canadian Imperial Bank of Commerce, acredita que uma guerra comercial permanente seria um “choque recessivo para o Canadá”.

O Royal Bank of Canada disse que suas estimativas estão alinhadas com as do Banco do Canadá, que projetou que o aumento de 25% nas tarifas dos EUA reduziria o PIB canadense entre 3,4% e 4,2%. O Capital Economics, por sua vez, alertou que as tarifas de 25% representam uma “ameaça existencial” para o Canadá, dado que as exportações de bens para os EUA representam quase um quinto de seu PIB.

A economista Tu Nguyen, da consultoria RSM Canada, disse à Bloomberg que a guerra comercial pode resultar em um encolhimento de 2% da economia canadense e em um aumento de 2,7% na inflação geral do país. Conforme os preços forem subindo, a demanda em setores como manufatura, turismo e transporte deve cair, o que provavelmente vai resultar em perdas de empregos, segundo a analista.