Governo de Milei oficializa nomeação de Werthein como novo chanceler da Argentina O então embaixador argentino em Washington assume o lugar de Diana Mondino após votação na Assembleia da ONU pelo embargo dos EUA a Cuba

Fotografia de arquivo datada de 9 de dezembro de 2023 do presidente da Argentina, Javier Milei (r), junto com Gerardo Werthein, de uma varanda do Palácio San Martín, na sede da Chancelaria Argentina, em Buenos Aires (Argentina). Milei decidiu esta quarta-feira substituir a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, após o voto argentino a favor de Cuba na Assembleia Geral das Nações Unidas. “O novo chanceler da República Argentina é o senhor Gerardo Werthein”, anunciou o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, através da rede social X (Matías Campaya/EFE)