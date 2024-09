Furacão Francine chega ao sul da Louisiana, nos EUA, como categoria 2

O furacão Francine chegou ao estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, na quarta-feira, 11, com ventos máximos sustentados de 155 quilômetros por hora e está ameaçando comunidades em uma vasta região que inclui a cidade de Nova Orleans.

O ciclone, o quarto da temporada do Atlântico, entrou nos Estados Unidos em Terrebonne, cerca de 45 quilômetros a sul-sudoeste de Morgan City, como um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, cujo nível máximo é 5, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Os meteorologistas do NHC acreditam que Francine deve causar estragos na costa sul dos EUA, nos estados de Louisiana, Alabama, Mississippi e até mesmo em partes da Flórida.

O furacão está se deslocando na direção nordeste com uma velocidade de 28 quilômetros por hora.

O maior temor causado pelo Francine é a onda de tempestade que ele gera em seu caminho, o que pode fazer com que o mar suba cerca de 3 metros acima de seu nível normal e inunde áreas costeiras da Louisiana ou até mesmo do vizinho estado do Texas.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, declarou estado de emergência para facilitar a distribuição de ajuda e recursos para auxiliar as pessoas afetadas por Francine.

O sistema ciclônico anterior na atual temporada de furacões do Atlântico foi Ernesto, que se tornou um furacão de categoria 2 e causou graves inundações e falta de energia em Porto Rico, além de causar estragos nas Bermudas.

Outros dois furacões se formaram até agora nessa temporada, que começou em 1º de junho e termina em 30 de novembro, Beryl e Debby. O primeiro atingiu rapidamente a categoria mais alta, 5, causando destruição e morte no Caribe e nos Estados Unidos.