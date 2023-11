Funcionários de sindicato da GM aprovam novo contrato de trabalho nos EUA, após disputa e greve

Os funcionários da United Auto Workers (UAW) da General Motors aprovaram um novo contrato de trabalho de quatro anos e meio, encerrando um tumultuado processo de negociação de meses por uma pequena margem de votos.

Os trabalhadores votaram 54,7% para aprovar o acordo trabalhista, de acordo com uma planilha do UAW, em uma contagem acirrada que chegou às instalações finais depois que várias grandes fábricas rejeitaram o contrato.

O acordo histórico fará com que os salários base dos trabalhadores aumentem 25% durante a vigência do contrato, o retorno dos ajustamentos do custo de vida e a capacidade de greve devido ao encerramento de fábricas.

A votação ainda está em andamento na Ford e na Stellantis, controladora da Chrysler. Os trabalhadores destas duas empresas apoiam os acordos com margens mais amplas do que na GM, com base nos dados do UAW.

O sindicato negociou novos contratos de trabalho para cerca de 146 mil trabalhadores da GM, Ford e Stellantis. Em meados de setembro, iniciou a sua primeira greve simultânea contra os três fabricantes de automóveis e chegou a acordos laborais provisórios com as empresas no mês passado.

Trabalhadores de diversas fábricas da GM e de dezenas de instalações de distribuição de peças ficaram afastados do trabalho durante a greve de aproximadamente seis semanas, como parte da estratégia direcionada do UAW.

A paralisação custou à montadora de Detroit cerca de US$ 200 milhões por semana em lucro, disseram executivos no final de outubro. As ações da GM caíam 1,6% no pregão.