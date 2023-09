Sindicato nos EUA expande greve em Ford e GM, mas poupa Stellantis de novas paralisações

O sindicato norte-americano United Auto Workers (UAW) expandiu a sua greve nos Estados Unidos a uma fábrica da Ford Motor em Chicago e a uma fábrica da General Motors (GM) no Michigan, alegando falta de progresso na mesa de negociações.

O presidente do UAW, Shawn Fain, disse durante, um discurso em live na manhã desta sexta-feira, que a Stellantis, controladora da Chrysler, apresentou uma proposta que fez um progresso significativo nas demandas do sindicato, incluindo ajustes de custo de vida.

Paralisações

As novas paralisações acrescentariam quase 7 mil trabalhadores aos cerca de 18 mil membros do UAW já em greve nas três empresas em três fábricas de montagem e em dezenas de instalações de distribuição de peças. As empresas de Detroit juntas têm cerca de 146 mil trabalhadores sindicalizados.

O sindicato renovou a expansão das greves na Ford depois de poupar a montadora na semana passada porque Fain disse que as negociações estavam avançando na época. As negociações entre o sindicato e as três empresas continuaram esta semana.

Após a notícia, por volta das 12h10 (de Brasília), a ação da Ford caía 0,40% e da GM, 0,48%, em Nova York, enquanto a da Stellantis subia 0,10%.

Fonte: Dow Jones Newswires.