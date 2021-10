Um terremoto de escala 5.9 foi detecado neste sábado, 2, entre a fronteira do Peru e Brasil. O tremor foi sentido em Taruacá, no Acre, de acordo com o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo. Ainda não há informações sobre vítimas.

A região onde o incidente ocorreu é ocupada por florestas, embora haja agrupamentos humanos e cidades nas imediações.

(reportagem em atualização)