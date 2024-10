Flórida começa a avaliar os danos causados pelo furacão Milton e a limpar os destroços

À medida que o furacão Milton se move para o leste dos Estados Unidos, alguns condados no oeste da Flórida começaram a avaliar os danos da tempestade e a limpar os destroços. Autoridades nos condados vizinhos de Hillsborough e Pasco, na Costa do Golfo, disseram que começaram os esforços de recuperação na quinta-feira.

Pessoas ficaram presas sob escombros e em veículos capotados nas áreas de Wellington, Acreage e Loxahatchee do Condado de Palm Beach, disse o Palm Beach County Fire Rescue . Cinco pessoas foram transportadas para hospitais e muitas outras foram tratadas por ferimentos leves, segundo o The New York Times.

Ventos fizeram com que um guindaste desabasse sobre um prédio no centro de São Petersburgo na quarta-feira à noite, de acordo com as autoridades. Nenhum ferimento foi relatado. De acordo com a última atualização do Centro Nacional de Furacões, Milton foi rebaixado para um furacão de categoria 1, com ventos de 145 km/h.

A Flórida, o terceiro estado mais populoso do país e destino turístico frequente, está acostumada com furacões. Segundo os cientistas, as alterações climáticas desempenham um papel na rápida intensificação dos furacões, porque as superfícies oceânicas mais quentes libertam mais vapor de água, o que dá mais energia às tempestades e intensifica os seus ventos.