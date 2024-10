Com ventos de mais de 180km/h, furacão Milton deixa mais de 3 milhões sem luz na Flórida

O furacão Milton abriu um caminho de destruição após atingir nesta quarta-feira à noite a costa do Golfo da Flórida, chegando perto de Sarasota e atravessando o estado durante a noite. Os ventos chegaram a mais de 180km/h com chuvas pesadas. No início da semana, à medida que se aproximava do estado, sua velocidade se intensificou com a velocidade dos seus ventos chegando a 289 km/h.

Milton, inicialmente classificado como um furacão de categoria 5 (a mais destrutiva), foi rebaixado para 3 e agora, no início da quinta-feira, está colocado na categoria 1. Ao menos 27 tornados foram registrados na Flórida em razão do Milton.

A tempestade já havia inundado e castigado o estado durante boa parte da quarta-feira e desencadeado uma onda de tornados que causaram ainda mais danos e destruição. Mais de três milhões de pessoas estão sem energia na Flórida.

Por volta da meia-noite, a tempestade havia destruído mais de 100 casas, matado várias pessoas em uma comunidade de aposentados e arrancado o telhado do Tropicana Field, o estádio do time de beisebol Tampa Bay Rays. Inundações foram relatadas em ambas as costas, de Tampa a St. Augustine.

Unbelievable! Hurricane Milton has ripped the roof off Tropicana Field, the Tampa Bay Rays’ stadium.

This place was supposed to be a refuge for thousands of evacuees and emergency workers.

Eerie reminders of Katrina with this devastation.

