"Mortes misteriosas" na Tailândia foram por envenenamento, aponta exame

Seis pessoas, todas de origem vietnamita, sendo duas com cidadania norte-americana, foram encontradas mortas num hotel de luxo em Bangkok, capital da Tailândia.

De acordo com a BBC, cianeto foi encontrado no sangue das vítimas. Com base no exame post-mortem, não há outra causa que explique as mortes “exceto o cianeto”. Serão feitos outros testes para determinar a intensidade do produto químico e também para descartar a presença de qualquer outra toxina.

Os lábios e unhas das vítimas ficaram roxos escuros, indicando falta de oxigênio, enquanto seus órgãos internos ficaram "vermelhos como sangue", o que é outro sinal de envenenamento por cianeto, disse o professor Kornkiat Vongpaisarnsin, do Departamento de Medicina Forense da Universidade Chulalongkorn.

Os corpos foram descobertos por uma empregada que foi ao quarto depois que eles não conseguiram fazer o checkout e o encontraram trancado por dentro[/grifar], disse o chefe de polícia.

Havia comida encomendada anteriormente pelo serviço de quarto que não foi utilizada, mas bebidas foram consumidas, confirmou o chefe de polícia local.

Os investigadores forenses já haviam encontrado vestígios de cianeto nas xícaras de chá usadas pelas vítimas. A polícia suspeita que um dos mortos esteja por trás do envenenamento e que foi motivado por dívidas tidas como "impagáveis", segundo a BBC.

As vítimas reservaram cinco quartos no hotel com sete nomes diferentes - sendo quatro quartos em um único andar. As vítimas estavam hospedadas em um andar diferente do quarto onde foram encontradas mortas, disse o chefe da polícia de Bangkok, Thiti Sangsawang

Na reserva de hotel do grupo constava um sétimo nome, que a polícia identificou como a irmã mais nova de uma das vítimas. Ela deixou a Tailândia na semana passada com destino à cidade costeira vietnamita de Da Nang e não está envolvida no incidente, disse a polícia.

Dívida de investimento

Quatro das vítimas são os cidadãos vietnamitas Thi Nguyen Phuong, seu marido Hong Pham Thanh, Thi Nguyen Phuong Lan, e Dinh Tran Phu

Os outros dois são os cidadãos americanos Sherine Chong e Dang Hung Van.

Parentes entrevistados pela polícia disseram que Thi Nguyen Phuong e Hong Pham Thanh eram donos de uma empresa de construção e deram dinheiro à Chong para investir em um projeto de construção de um hospital no Japão.

A polícia suspeita que Tran, um maquiador residente em Da Nang, também teria sido enganado para fazer um investimento. Chong contratou Tran como seu maquiador pessoal para a viagem, disse um de seus alunos à BBC vietnamita.