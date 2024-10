Exército de Israel investiga se líder do Hamas Yahya Sinwar morreu durante ataque em Gaza

As Forças Armadas de Israel anunciaram nesta quinta-feira que estão investigando a possibilidade de o líder do Hamas, Yahya Sinwar, ter morrido durante uma operação na Faixa de Gaza. Apontado por Israel como o idealizador do atentado de 7 de outubro de 2023, Sinwar é a principal liderança do grupo palestino, ocupando um papel central desde os assassinatos de Ismail Haniyeh e Mohammed Deif.

De acordo com o relato inicial divulgado pelas Forças Armadas israelenses, uma operação em um prédio no enclave palestino terminou com três homens do Hamas mortos. As autoridades israelenses afirmaram que tanto o Exército quanto o Shin Bet, serviço de segurança interna de Israel, estão "examinando a possibilidade" de que um dos alvos seja Sinwar.

"A possibilidade de que um dos três terroristas mortos na operação em Gaza seja Yahya Sinwar está sendo examinada", informou o Exército israelense em uma publicação no site oficial da força militar.

Há um ano, a localização de Sinwar é um mistério para as autoridades israelenses, que prometeram eliminar a ameaça do Hamas em Gaza e punir os responsáveis pelo atentado de 7 de outubro. Muito se especulou que o líder palestino estivesse escondido na densa rede de túneis mantida pelo grupo para operações ofensivas e deslocamentos no enclave. Uma das hipóteses levantadas é de que Sinwar teria se cercado de reféns capturados em Israel, para impedir ou dificultar uma operação contra ele. De acordo com o relato inicial israelense, não havia nenhum refém no local da operação desta quinta.

1 /6 Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024 (Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)

2 /6 Esta foto fornecida pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) mostra pessoas no local de um ataque aéreo israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al. -Balah, no centro da Faixa de Gaza no início de 14 de outubro de 2024 (Esta foto fornecida pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) mostra pessoas no local de um ataque aéreo israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al. -Balah, no centro da Faixa de Gaza no início de 14 de outubro de 2024)

3 /6 Um menino palestino gesticula enquanto as pessoas verificam a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro, 2024 em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas (Um menino palestino gesticula enquanto as pessoas verificam a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para pessoas deslocadas dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro, 2024 em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas)

4 /6 Equipes de resgate trabalham no local de um ataque israelense a tendas que abrigam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024 (Equipes de resgate trabalham no local de um ataque israelense a tendas que abrigam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)

5 /6 Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024 (Pessoas tentam extinguir um incêndio no local de um ataque israelense a tendas que abrigavam pessoas deslocadas em meio ao conflito Israel-Hamas em Deir Al-Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024)

6/6 Uma mulher palestina verifica a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para deslocados dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024, em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas (Uma mulher palestina verifica a destruição após um ataque do exército israelense em torno de tendas para deslocados dentro dos muros do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024, em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas)

*matéria em atualização