Ex-presidente argentino Fernández obrigou Yáñez a abortar, declara ex-cunhada

A irmã da ex-primeira-dama argentina Fabiola Yáñez, Tamara Yáñez, corroborou nesta segunda-feira com a versão dada por esta última sobre o ex-presidente do país, Alberto Fernández, tê-la forçado a abortar em 2016, segundo fontes judiciais.

Tamara Yáñez compareceu nesta segunda-feira aos tribunais de Comodoro Py, em Buenos Aires, para oferecer seu testemunho na investigação aberta pelo Ministério Público após a denúncia da ex-companheira de Fernández por suposta violência doméstica, apresentada em 6 de agosto.

A irmã da ex-primeira-dama chegou da Espanha, onde visitou Yáñez, que vive em Madri com a mãe e o filho de dois anos que tem com Fernández.

O advogado Mauricio D'Alessandro, que faz parte da equipe jurídica de Fabiola Yáñez, disse à imprensa presente no prédio do tribunal que sua irmã ratificou o que a ex-primeira-dama disse em seu depoimento ao promotor: que Fernández a forçou a fazer um aborto em 2016.

O depoimento de Tamara Yáñez é o sexto presencial registrado pelo promotor encarregado do caso, Ramiro González, depois dos depoimentos da jornalista Alicia Barrios, que conhece o cotidiano do casal presidencial; da ex-secretária de Fernández, María Cantero; da esteticista María Florencia Aguirre; do ex-administrador da Quinta de Olivos (residência presidencial) Daniel Rodríguez e do ex-médico presidencial Federico Saavedra. Além disso, a ex-primeira-dama testemunhou de forma virtual do Consulado da Argentina em Madri.

Uma amiga de Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, que deveria ter testemunhado na semana passada, mas não pôde fazê-lo alegando problemas de saúde, e a mãe da ex-primeira-dama, Miriam Yáñez Verdugo, ainda não o fizeram.

Yáñez, de 43 anos, decidiu apresentar uma queixa contra o ex-presidente, de 65 anos, em 6 de agosto, depois que a Justiça argentina, no contexto de uma investigação sobre suposto tráfico de influência por parte de Fernández, encontrou conversas e imagens no celular de Cantero que indicam a possível prática do crime de "lesões leves no contexto de violência doméstica" contra a ex-companheira do político peronista.

Após a denúncia de Yáñez, o promotor acusou Fernández pelo possível delito de lesões graves duplamente agravadas pelo vínculo e por ocorrerem em um contexto de violência doméstica e ameaças coercitivas em prejuízo de sua ex-companheira.

Em sua sentença, González afirmou que Yáñez "sofreu uma relação marcada por assédio, assédio psicológico e agressão física em um contexto de violência doméstica e de gênero", com base "em uma relação de poder assimétrica e desigual que se desenvolveu ao longo do tempo, que foi exponencialmente aumentada pela eleição de Fernández como presidente" em 2019 e "o exercício do cargo" até dezembro do ano passado.

O juiz federal Julian Ercolini proibiu Fernández de deixar a Argentina e ordenou que não se aproxime ou entre em contato com a ex-companheira por qualquer meio.