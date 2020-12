EUA registra 200 mil novos casos pelo quarto dia consecutivo

Os Estados Unidos registraram mais de 200 mil casos de coronavírus no último sábado, pelo quarto dia consecutivo, além de 2.254 mortes. O país se aproxima da marca de 282 mil óbitos.

Em todo o país, 213.875 novos casos foram registrados ontem, ante 227.885 no dia anterior, quando atingiu o recorde diário. Os dados são do levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Entre os estados, a Carolina do Norte relatou um aumento recorde de casos do coronavírus e hospitalizações no sábado. O estado notificou 6.018 casos desde sexta-feira e 2.171 pessoas com coronavírus nos hospitais. Isso representa um aumento de 14% em relação ao dia anterior. 49 pessoas morreram.

Em Oklahoma, houve 4.370 novos casos de coronavírus notificados no sábado. A média móvel de casos passou de 2.843 por dia em 20 de novembro para 3.044 na última sexta-feira. A média diária de mortes aumentou de 15 para 22 diárias durante o mesmo período.

Autoridades de saúde do Arizona alertaram a população no sábado, quando o estado registrou 6.799 casos de coronavírus, o segundo maior aumento diário desde o início da pandemia. Foram registradas 40 mortes. As hospitalizações por coronavírus aumentaram para 2.931 na sexta-feira, cinco vezes mais desde o início de outubro.

Com Dow Jones Newswires e Associated Press