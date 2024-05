EUA não vai mudar política com Israel após ataque de Rafah, diz Casa Branca

O governo de Joe Biden disse na terça-feira que estava monitorando de perto a investigação sobre um ataque aéreo israelense que chamou de "trágico", mas que as recentes mortes em Rafah não constituíram uma grande operação terrestre que cruzasse qualquer "linha vermelha" dos EUA. As informações são da Reuters.

"Os israelenses disseram que este é um erro trágico", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a repórteres na Casa Branca, quando questionado sobre se os acontecimentos do fim de semana poderiam resultar em atrasos na ajuda a Israel.

"Também dissemos que não queremos ver uma grande operação terrestre em Rafah que realmente tornaria difícil para os israelenses atacarem o Hamas sem causar grandes danos e potencialmente um grande número de mortes. Ainda não vimos isso. ", disse ele, observando que as operações de Israel ocorreram principalmente em um corredor nos arredores de Rafah. O ataque aéreo no domingo causou incêndio em um acampamento na cidade, matando 45 palestinos.

As recentes mortes em Rafah testaram a promessa do presidente Joe Biden de não enviar mais armas a Israel caso o aliado dos EUA fizesse uma grande invasão na cidade que colocasse em risco as pessoas deslocadas que estão lá.

Israel disse que "algo infelizmente deu tragicamente errado" no ataque aéreo de domingo, enquanto seus militares negaram ter bombardeado o acampamento. Israel disse que tinha como alvo dois importantes agentes do Hamas na operação de domingo e não tinha a intenção de causar vítimas civis.

O Hamas emitiu um comunicado celebrando dois "mártires" no ataque de domingo, disse Kirby, uma indicação de que Israel estava tentando perseguir o Hamas de uma “forma direcionada e precisa”.

Mais de 36 mil palestinos foram mortos na ofensiva de Israel, afirma o Ministério da Saúde de Gaza. Israel lançou a sua guerra aérea e terrestre depois de militantes liderados pelo Hamas atacarem comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, segundo dados israelenses.