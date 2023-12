EUA e Coreia do Sul aprofundam debate sobre estratégia de defesa nuclear à Coreia do Norte

A cooperação EUA-Coreia do Sul em estratégia de defesa nuclear para combater a ameaça da Coreia do Norte aprofundou-se nos últimos meses, depois de a administração Biden ter renovado a sua promessa de segurança para Seul em Abril, disse a Casa Branca em um comunicado.

A leitura conjunta ocorreu após uma reunião de um grupo de estratégia nuclear bilateral em Washington na sexta-feira, 15, parte de um processo iniciado pelo presidente dos EUA, Joe Biden e o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, quando se encontraram na Casa Branca em abril e se comprometeram a trabalhar por “uma relação de defesa mútua cada vez mais forte”.

Ao chegar para as negociações, o principal vice-conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Kim Tae-hyo, disse que a Coreia do Norte pode testar o lançamento de um míssil balístico em dezembro, projetado para entregar uma ogiva ao continente dos EUA, o que sinalizaria uma demonstração de força por parte de seu líder, Kim Jong Un.

A Coreia do Norte rejeitou todas as iniciativas da administração Biden, disse Kurt Campbell, o principal funcionário asiático no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, numa audiência no Senado em 7 de dezembro.

À medida que a administração fortalece as relações com os aliados dos EUA na Ásia para combater adversários comuns, responsáveis ​​dos EUA, do Japão e da Coreia do Sul comprometeram-se a aprofundar a cooperação em segurança e a responder conjuntamente às atividades cibernéticas norte-coreanas em uma reunião em Seul este mês.