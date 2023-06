EUA convoca Conselho de Segurança da ONU para falar de satélite espião da Coreia do Norte

Os Estados Unidos convocaram nesta sexta-feira, 2, uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir a tentativa de lançamento de satélite espião da Coreia do Norte nesta semana.

O porta-voz da missão dos EUA nas Nações Unidas, Nate Evans, disse que o país convocou uma reunião aberta sobre o lançamento, o que significa que os procedimentos serão transmitidos ao vivo.

Os norte-coreanos tentaram colocar seu primeiro satélite espião no espaço, mas o propulsor e a carga caíram no mar. O lançamento resultou em alerta de emergência na Coreia do Sul e no Japão.

Seul divulgou imagens dos destroços do satélite e do lançador, que a Coreia do Sul afirma ter recuperado no Mar Amarelo, a 200 km da ilha de Eocheong. As imagens mostram uma grande estrutura metálica em forma de cilindro com alguns tubos e cabos na extremidade.

O governo americano condenou o lançamento e disse que a Coreia do Norte utilizou a tecnologia de mísseis balísticos, algo que viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Washington afirmou que a Coreia do Norte "aumenta as tensões" na região.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu à Coreia do Norte o "fim de tais atos" e o retorno à mesa de negociações. "Qualquer lançamento com tecnologia de mísseis balísticos é contrário às resoluções do Conselho de Segurança", afirmou em um comunicado.

Ontem, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse em Tóquio que "os programas nucleares e de mísseis perigosos e desestabilizadores da Coreia do Norte ameaçam a paz e a estabilidade na região".

Como foguetes de longo alcance e lançadores espaciais compartilham a mesma tecnologia, os analistas acreditam que o desenvolvimento da capacidade de colocar um satélite em órbita daria a Pyongyang a cobertura para testar mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) proibidos.

Coreia do Norte promete nova tentativa

Após o fracasso do lançamento, Kim Yo Jong, irmã do líder Kim Jong Un, afirmou que o país lofo colocará um satélite espião militar no espaço e prometeu que Pyongyang aumentará sua capacidade de vigilância militar.