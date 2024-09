EUA anuncia sanções contra 16 funcionários venezuelanos por 'obstrução do processo eleitoral'

Os Estados Unidos anunciaram a imposição de novas sanções a 16 autoridades da Venezuela

por "obstrução do processo eleitoral" e violação de direitos civis nesta quinta-feira — uma medida em resposta à crise deflagrada após as eleições presidenciais realizadas no dia 28 de julho.

De acordo com o anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA, as sanções alcançam funcionários públicos, militares, agentes do setor de inteligência, da Corte Suprema e da autoridade eleitoral venezuelana, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

"[As sanções são direcionadas] a funcionários-chave envolvidos nas fraudulentas e ilegítimas afirmações de vitória de Maduro e sua brutal repressão contra a liberdade de expressão depois das eleições, enquanto a ampla maioria dos venezuelanos pede uma mudança", disse o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo, citado em um comunicado.

Entre os membros da Suprema Corte venezuelana afetados pelas medidas estão os juízes Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez e Fanny Beatriz Márquez Cordero.