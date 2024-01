Estado Islâmico assume autoria de ataques que deixaram 84 mortos no Irã

O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, alertou, no entanto, que o balanço ainda poderia aumentar, já que alguns feridos se encontram em "estado crítico".

As autoridades iranianas estimaram em 103 o número de mortos nas duas explosões na quarta-feira. Mas o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, disse nesta quinta-feira que 84 pessoas foram mortas, de acordo com a agência de notícias semioficial Tasnim. O atentado ainda deixou 284 feridos, dos quais 195 seguem hospitalizados.

No Telegram, o grupo jihadista chamou o atentado de "dupla operação de martírio" e descreveu como dois de seus membros "detonaram seus coletes de explosivos" no meio de uma grande multidão perto do túmulo do general Soleimani.

De acordo com o jornal The New York Times, o anúncio do Estado Islâmico coincide com as avaliações do serviço de inteligência americana, que já havia indicado que o ataque teria sido cometido pela organização. Os agressores foram idenficados como Omar al-Mowahid e Sayefulla al-Mujahid.

As alegações do Estado Islâmico também contrastavam com os relatos iniciais iranianos de que as bombas haviam sido colocadas em dois sacos e detonadas remotamente ao longo da estrada para o cemitério em Kerman, na qual milhares de pessoas que participavam da comemoração estavam caminhando.