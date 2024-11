Erro humano leva cidade nos EUA a recontar 30 mil votos

A cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, precisará repassar 30 mil votos das eleições presidenciais dos EUA pelas máquinas de tabulação devido a um erro humano que, segundo a prefeitura, não teve influência intencional.

Jeff Fleming, porta-voz da prefeitura, explicou que a falha ocorreu devido ao fechamento inadequado das portas de algumas máquinas. "Por precaução", afirmou, decidiu-se reiniciar a contagem dos votos, enviados pelo correio, o que poderá atrasar o processo em algumas horas.

Erro técnico

Conforme informado pela CNN, o problema se deu exclusivamente por falha humana. Para evitar dúvidas sobre a integridade dos resultados, as máquinas foram reativadas para a recontagem. "As autoridades não acreditam que houve manipulação intencional", destacou Fleming, enfatizando que a decisão visa garantir a total transparência do processo eleitoral.

Consultas e colaboração bipartidária

Em comunicado oficial, a comissão eleitoral de Milwaukee detalhou que a decisão de reiniciar a contagem foi feita após discussões com oficiais republicanos e democratas. Essa medida busca eliminar qualquer dúvida sobre o processo e assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de forma transparente para o público e as partes envolvidas.