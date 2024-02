Engenharia Offshore fecha contrato de US$ 900 mi para projeto de campo petrolífero no Catar

Num desenvolvimento significativo, a Engenharia Offshore, braço de engenharia da China National Offshore Oil, conquistou com sucesso um substancial contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) no valor de US$ 900 milhões para um projeto crucial no Catar.

A empresa sediada em Tianjin está encarregada da tarefa de projetar, construir e instalar 38 dutos submarinos de petróleo e gás, juntamente com nove cabos submarinos compostos e as instalações associadas. O empreendimento marca um passo significativo para a Engenharia Offshore, destacando suas capacidades de contratação EPC agora reconhecidas no Oriente Médio. Exploração do campo de petróleo O projeto, referente à exploração do campo de petróleo AI-Shaheen no Catar, é operado pela North Oil. O período de construção está previsto para ser de cinco anos e quatro meses, sinalizando um compromisso a longo prazo e uma contribuição substancial para o setor. O campo petrolífero Al-Shaheen, o maior do Catar, está avançando para a próxima fase de desenvolvimento sob a gestão da Qatar Energy. A North Oil, uma joint venture entre Qatar Energy e Total Energies com uma participação de 70/30, destaca a colaboração internacional neste projeto ambicioso. Este contrato substancial não apenas impulsiona o crescimento da Engenharia Offshore no cenário internacional, mas também destaca a crescente presença chinesa no setor global de energia, consolidando parcerias estratégicas no Oriente Médio.