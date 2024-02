Gastos do governo chinês em ciência e tecnologia aumentaram 6,4% anualmente

O vice-ministro das Finanças da China, Wang Dongwei, afirmou que nos últimos anos o governo nacional tem dado prioridade à garantia de gastos em ciência e tecnologia. De 2018 a 2023, os gastos do governo em ciência e tecnologia aumentaram de RMB 832,7 bilhões para RMB 1,0567 trilhão, com um aumento médio anual de 6,4%. Ao mesmo tempo, o departamento de finanças também tem utilizado de forma abrangente políticas como benefícios fiscais, compras governamentais, gestão de ativos e finanças públicas para apoiar fortemente a inovação científica e tecnológica.

Os dados mostram que em 2023, os gastos do orçamento público geral do país atingiram RMB 27,46 trilhões, um aumento de 5,4%. As áreas prioritárias foram bem garantidas, com um aumento de 8,9% nos gastos com seguridade social e emprego, um aumento de 4,5% nos gastos com educação, um aumento de 7,9% nos gastos com ciência e tecnologia, um aumento de 6,5% nos gastos com agricultura, silvicultura e recursos hídricos, e um aumento de 5,7% nos gastos com comunidades urbanas e rurais.

“Em 2024, o departamento de finanças adotará medidas mais eficazes para impulsionar a construção de um sistema industrial moderno liderado pela inovação tecnológica e promover vigorosamente o desenvolvimento de novas forças produtivas”, disse Wang Dongwei, enfatizando quatro “ênfases” na orientação política.

Agentes de inovação

Especificamente, a primeira ênfase é fortalecer a posição das empresas como principais agentes de inovação. Implementar de forma eficaz as políticas de redução de impostos e encargos estruturais, apoiar fortemente a inovação tecnológica e o desenvolvimento da indústria manufatureira, promover a alocação de mais recursos financeiros e sociais para a inovação tecnológica e incentivar a concentração de diversos recursos de inovação nas empresas.

A segunda ênfase é exercer um papel de liderança na demanda. Aproveitar as vantagens do mercado doméstico de grande escala para impulsionar de forma mais eficaz a aplicação e iteração dos resultados da inovação, implementar e aprimorar as políticas de compensação de seguros para a primeira aplicação de equipamentos tecnológicos importantes (ou conjuntos) e novos materiais, e resolver os gargalos iniciais de aplicação de forma mais eficaz por meio de abordagens de mercado.

A terceira ênfase é elevar a resiliência e a segurança das cadeias industriais e de suprimentos. Integrar e otimizar os fundos especiais relacionados, concentrar-se nas cadeias industriais-chave, apoiar a superação de tecnologias em falta e pontos fracos. A quarta ênfase é estimular a vitalidade dos pesquisadores. Apoiar a reforma piloto dos sistemas de remuneração em universidades e institutos de pesquisa, acelerar a implementação da reforma piloto da propriedade intelectual ou do direito de uso a longo prazo de resultados científicos e tecnológicos.