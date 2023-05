Empresas chinesas de energia limpa expandem produção e tecnologia para o exterior

Empresas chinesas de energia limpa na cadeia de suprimentos de armazenamento de energia, como a Contemporary Amperex Technology, a GEM e a Tianqi Lithium, estão expandindo a produção na Europa e no sudeste da Ásia e começando a exportar capital e tecnologia juntamente com produtos.

A CATL, sediada em Ningde, tem fábrica de baterias em Erfurt, na Alemanha, e iniciou a produção em dezembro passado. A empresa pretende usar análises avançadas, soluções de gêmeos digitais, a quinta geração de computação e outras tecnologias para promover processos inteligentes e design inovador.

Níquel laterítico

A GEM construirá um projeto de níquel laterítico de US$ 500 milhões na Indonésia com o Cahaya Jaya Investment de Cingapura e a Weiming Hong Kong International Holdings, informou a empresa de energia verde com sede em Shenzhen em 11 de maio.

O projeto terá uma capacidade anual de 20.000 toneladas métricas de produto intermediário de níquel usado no setor de energia nova, acrescentou.

Desafios do mercado

Empresas chinesas na cadeia de suprimentos de nova energia podem enfrentar muitos desafios ao ir para o exterior, incluindo diferentes ambientes de negócios, competição e acesso a talentos, mas o enorme potencial de mercado e a infraestrutura de energia subpar significam que a demanda por produtos de armazenamento de energia é forte e a taxa de penetração de veículos de energia nova na Europa e no sudeste da Ásia é relativamente baixa em comparação com a China. É por isso que as empresas chinesas veem os mercados estrangeiros como novos canais de crescimento.

“Quando as empresas chinesas vão para o mercado global, elas devem se concentrar não apenas em seus produtos, mas também em sua tecnologia e, mais importante, em seu capital”, disse Li Zhen, presidente da gigante de baterias para veículos elétricos Gotion Hi-Tech, de acordo com Shanghai Securities News.

Baterias de lítio

A Eve Malaysia, unidade da Tianqi Lithium com sede em Chengdu, planeja comprar terras da Pemaju Kelang Lama, sediada em Kuala Lumpur, para construir uma fábrica de baterias de lítio e promover a digitalização de fábricas locais, disse a empresa-mãe em 12 de maio, citando um acordo firmado no mesmo dia. A Eve também planeja comprar terras na Hungria por EUR 12,9 milhões (US$ 14 milhões) para produzir baterias de energia cilíndrica, anunciou em 9 de maio.

O fornecedor de materiais de bateria Putailai New Energy Technology planeja construir uma base de pesquisa, desenvolvimento e produção de material de ânodo de íon de lítio de 100.000 toneladas na Suécia, com um investimento de até 15,7 bilhões (US$ 1,5 bilhão).