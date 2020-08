Em áudio gravado em segredo, irmã de Trump diz que ele não tem princípios

Mary Trump, sobrinha do presidente Donald Trump, gravou diversas conversas com sua tia Maryanne Trump Barry sem que ela soubesse. Os áudios, que foram obtidos com exclusividade pelo jornal The Washington Post, revelam que Barry afirma que seu irmão (e presidente dos Estados Unidos) “não tem princípios”. Ao todo, o material tem 15 horas de gravações feitas entre 2018 e 2019.

Parte desse material serviu como base para um livro escrito por Mary Trump sobre o seu tio. Nele, ela alega que Trump pagou a um amigo para fazer a prova do SATs – uma espécie de vestibular americano – para que ele fosse transferido para a universidade da Pensilvânia.

Barry nunca falou sobre desentendimentos com o irmão, e seus comentários extraordinariamente sinceros nas gravações são os mais críticos feitos por um parente próximo do presidente. Ninguém na família, exceto Mary Trump, repreendeu publicamente o presidente.

As transcrições revelam as profundezas da discórdia entre ele e sua irmã, iluminando uma brecha que começou quando ela pediu um favor ao irmão na década de 1980, que Trump costumava usar para tentar levar o crédito por seu sucesso. A certa altura, Barry disse à sobrinha: “É a falsidade de tudo. É falsidade e essa crueldade. Donald é cruel.”

Em outro momento, Barry, que era juíza federal, disse “estou falando muito livremente, mas você sabe. A mudança de histórias. A falta de preparação. A mentira. Puta merda.” Ela se referia ao tratamento dado pelo presidente aos imigrantes que tentavam se refugiar nos Estados Unidos. Na época, as crianças estavam sendo separadas de seus pais e colocadas em quartos apertados, enquanto as audiências no tribunal se arrastavam. “Tudo o que ele quer fazer é apelar para sua base”, disse. “Ele não tem princípios. Nenhum. Nenhum. E sua base, quero dizer meu Deus, se você é uma pessoa religiosa, você quer ajudar essas pessoas. Não isso.”

Mary Trump, 55, disse ao The Post recentemente que seu tio não é apto para ser presidente e ela planeja fazer “tudo ao meu alcance” para eleger Joe Biden. Seu pai, Fred Trump Jr., morreu de uma doença relacionada ao álcool quando ela tinha 16 anos em 1981. Em seu livro, ela diz que Donald Trump e seu avô maltrataram seu pai.