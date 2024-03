Eleições nos EUA: republicana Nikki Haley conquista primeira vitória contra Trump em primárias

Nikki Haley ganhou a primária republicana em Washington DC no último domingo, 3. É sua primeira vitória nas primárias para indicação à candidatura presidencial do partido de 2024, contra Donald Trump. Haley venceu o distrito por 63% a 33%, de acordo com a Associated Press. Com a vitória, Haley também se tornou a primeira mulher na história a vencer uma primária presidencial republicana.

Ao conquistar os 19 delegados da capital nacional, a ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas e ex-governadora da Carolina do Sul quase dobrou sua força de voto na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee em julho. Mas seus 43 delegados ainda ficam muito atrás do ex-presidente, que venceu os primeiros nove concursos e acumulou 244 delegados. Pelo menos 1.215 delegados são necessários para ganhar a indicação.

O estado de Dakota do Norte terá suas primárias nesta segunda-feira, 4, antes da chamada da Super Terça, no dia 5, em que 15 estados votarão e representarão 36% de todos os delegados republicanos. Esses estados são em sua maioria favoráveis a Trump, mas Haley disse que vai ficar na corrida pelo menos até a Super Terça.

Washington é a jurisdição mais democrata do país, com apenas 23.000 republicanos registrados na cidade. Apenas cerca de 2.000 deles votaram em uma primária realizada ao longo de dois dias em um único local de votação.

“Não é surpresa que os republicanos mais próximos da disfunção de Washington estejam rejeitando Donald Trump e todo o seu caos”, disse a porta-voz de Haley, Olivia Perez-Cubas, em um comunicado.

A campanha de Trump rapidamente desconsiderou a vitória de Haley em Washington.

“Embora Nikki tenha sido rejeitada em todo o resto da América, ela acabou de ser coroada 'Rainha do Pântano' pelos lobistas e insiders de DC que querem proteger o fracassado status quo”, disse a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt.