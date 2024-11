Eleição nos EUA: EXAME realiza live hoje às 21h sobre a votação e início das apurações

A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump disputam quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, em um cenário acirrado. As urnas abriram 7h e fecham a partir das 20h, no horário de Brasília

Os primeiros números devem ser conhecidos na noite desta terça, mas a expectativa geral é que o resultado final demore mais de um dia para ser conhecido. A EXAME realizará uma live para acompanhar e analisar os primeiros dados da disputa americana.

O programa será apresentado por Rafael Balago, repórter de Mundo da EXAME, e Luciano Pádua, editor de macroeconomia da EXAME. Eles recebem Maurício Moura, professor da Universidade George Washington. Assista abaixo:

Lives durante a semana

Nesta semana, a EXAME fará programas diários ao vivo para seguir a apuração da eleição nos EUA. Veja a seguir a agenda de programas:

Quarta, 6, 9h

Quinta, 7, 9h (caso o resultado ainda não tenha saído)

Sexta, 8, 9h (caso o resultado ainda não tenha saído)

1 /8 Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro (Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro)

2 /8 Kamala Harris, durante comício em Chandler, Arizona, em 10 de outubro (Kamala Harris Campaigns For President In Arizona)

3 /8 Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro (Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro)

4 /8 Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

5 /8 O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia (O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia)

6 /8 Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

7 /8 Donald Trump, durante entrevista em Chicago (Donald Trump, durante entrevista em Chicago)

8/8 A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte (A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte)

Como acompanhar a apuração nos EUA?

A EXAME terá um live blog e uma página com o resultado da apuração, atualizados conforme os dados forem sendo divulgados.

Além disso, haverá lives diárias para comentar os resultados. Uma delas será feita às 21h desta terça e outra está marcada para as 9h de quarta-feira. Acompanhe pelo YouTube da Exame.

Como funciona a apuração nos EUA?

No país, cada estado apura os votos localmente e indica o vencedor. Em seguida, a imprensa americana soma os dados e aponta o vencedor. Não há um órgão que centralize a apuração, como o TSE no Brasil.

Que horas sairá o resultado nos EUA?

A expectativa é que o resultado demore a sair e seja revelado só na quarta-feira ou depois. Como há voto pelo correio, há estados, como Nevada, que consideram as cédulas que chegarem nos dias seguintes à votação. Filas nos locais de votação também podem atrasar o fechamento das urnas e, consequentemente, da apuração.

Como a votação é indireta, mais importante do que observar o total de votos é ver quantos delegados cada candidato consegue no Colégio Eleitoral e qual deles conquista mais estados-chave. Neste ano, há sete estados decisivos. Veja quando deve sair o resultado em cada um deles:

Noite de terça/madrugada de quarta: Carolina do Norte e Wisconsin.

Quarta ou quinta-feira: Geórgia e Michigan

Quinta-feira ou mais: Arizona, Nevada e Pensilvânia

Em 2020, na última eleição, o resultado demorou quatro dias e só saiu no sábado.

Como funciona a eleição nos EUA?