Dubai terá escola de elite com heliponto e mensalidades de até US$ 56 mil

Dubai será palco de um marco na educação privada com a inauguração da School of Research and Innovation, uma escola que promete estabelecer um novo padrão para instituições de ensino na região.

A GEMS Education, uma das maiores operadoras de escolas privadas do mundo, está investindo em um campus de 47.600 metros quadrados que contará com instalações de última geração, segundo a Bloomberg.

Entre as estruturas estão um auditório para 600 pessoas, uma piscina olímpica e um campo de futebol que também servirá como heliponto. Além disso, os alunos terão acesso a laboratórios de robótica, oficinas de engenharia de kart e uma pista de 400 metros para testar seus projetos.

Segundo Dino Varkey, CEO da GEMS, o crescimento de Dubai e o influxo de famílias de alto poder aquisitivo permitiram a criação de um projeto tão ambicioso: “O mercado amadureceu o suficiente para que possamos criar um novo ponto de referência.”

Preços e currículo

A escola começará oferecendo o currículo britânico para alunos do FS1 ao ano 6, equivalente ao ensino fundamental nos EUA, com mensalidades entre US$ 32 mil (R$ 194.880) e US$ 41 mil (cerca de R$ 249.690, na cotação atual). Quando expandir para os anos 7 a 12, as taxas anuais podem chegar a US$ 56 mil (R$ 341.040 na cotação atual), colocando a instituição no mesmo patamar de escolas renomadas como a Phillips Academy em Andover, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Apesar do custo elevado, Varkey argumenta que a escola será competitiva no mercado global de ensino de elite: “Ainda estaríamos abaixo de muitas das escolas diurnas mais caras do mundo.”

Educação privada em alta

Dubai é um mercado dominado por escolas privadas, já que a educação pública é limitada a cidadãos locais. A GEMS, fundada por uma família indiana há seis décadas, tornou-se líder global em educação primária e secundária. Em 2024, um consórcio liderado pela Brookfield Asset Management investiu US$ 2 bilhões (R$ 12,18 bilhões na cotação atual) no negócio.

A cidade viu um aumento de 6% nas matrículas em escolas privadas no último ano acadêmico, alcançando 387.441 alunos em 227 escolas. A alta demanda é alimentada pela migração de famílias ricas, incluindo investidores, traders de criptomoedas e banqueiros atraídos pela baixa criminalidade e regime fiscal favorável.

O impacto dos custos altos

Com mensalidades altas e preços crescentes de moradia, Dubai está se tornando inacessível para famílias de renda média. Segundo a Alpen Capital, 80% das famílias nos Emirados Árabes Unidos gastam mais de um terço da renda mensal com educação. Muitas recorrem a poupanças e empréstimos pessoais para cobrir os custos escolares.