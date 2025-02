IPCA-15, Haddad em evento do BTG, balanço da Rede D'Or: o que move o mercado

O IPCA-15 de fevereiro será divulgado nesta terça-feira, 25, pelo IBGE, às 9h, com projeção de alta de 1,36% na prévia da inflação. No mesmo horário, o ministro Fernando Haddad participa de evento do BTG Pactual em São Paulo.

Mais tarde, às 11h, o presidente Lula e a ministra Nísia Trindade estarão em evento no Planalto, enquanto o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa da reunião de ministros do G20 na África do Sul.

Nos mercados, as bolsas asiáticas fecharam em queda, com o Nikkei 225 recuando 1%, o Hang Seng caindo 1,36% e o CSI 300, 1,11%. Na Europa, o índice Stoxx 600 operava estável, enquanto o DAX recuava 0,2%. Nos EUA, os futuros do S&P 500 subiam 0,15%, e os do Dow Jones, 0,16%, refletindo novas tarifas comerciais.

Investidores aguardam a divulgação do índice de confiança do consumidor nos EUA, previsto para 12h, e os balanços de empresas como Marcopolo, IRB, RD Saúde, Telefônica e Rede D'Or.