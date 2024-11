De quantos estados Trump precisa para ganhar as eleições?

Os Estados Unidos decidirão na próxima terça-feira, dia 5, quem presidirá o país pelos próximos quatro anos. Nesta eleição, concorrem a atual vice-presidente e democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump.

No país, há voto indireto, e a corrida pela Casa Branca é definida pelo Colégio Eleitoral. Ali, é preciso obter 270 dos 538 votos para garantir a Presidência. Assim, a estratégia de Trump deve focar não apenas em vencer estados com grande número de eleitores, mas também em consolidar o apoio em estados considerados essenciais.

Os votos dos eleitores devem ser seguidos pelos delegados de cada estado no Colégio Eleitoral. Cada estado possui um número de delegados que varia entre 3 e 54, conforme sua população. Após o voto popular, cada estado apura os números localmente, informa o vencedor, e o candidato mais votado recebe os votos dos delegados daquele estado.

As exceções à esta regra são Maine e Nebraska, que dividem os delegados de acordo com o vencedor em cada região do estado.

Não há um órgão centralizador federal, como o TSE no Brasil. Assim, a contagem do resultado nacional é feita pela imprensa, que anuncia o vencedor quando um deles obter o mínimo de 270 delegados

1 /8 Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro (Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro)

2 /8 Kamala Harris, durante comício em Chandler, Arizona, em 10 de outubro (Kamala Harris Campaigns For President In Arizona)

3 /8 Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro (Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro)

4 /8 Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

5 /8 O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia (O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia)

6 /8 Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

7 /8 Donald Trump, durante entrevista em Chicago (Donald Trump, durante entrevista em Chicago)

8/8 A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte (A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte)

Quais estados Trump precisa para vencer?

A maioria dos estados americanos tende a apoiar de forma seguida um dos partidos — Republicano ou Democrata — nas eleições. Esses estados são conhecidos como “safe states” (ou "estados seguros", em português).

Dependendo do partido, chamam-se estados azuis ("blue states") para os Democratas, e estados vermelhos ("red states") para os Republicanos. No entanto, outros estados são considerados “estados-pêndulo” (swing states), pois historicamente alternam entre os partidos a cada eleição.

Para ser presidente, é preciso vencer em ao menos alguns dos swing states, que nesta eleição são: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Juntos, eles somam 93 delegados em disputa.

Em 2016, Donald Trump conquistou a Flórida, onde a candidata democrata Hillary Clinton liderou por uma pequena margem durante parte da apuração. O estado havia sido vencido anteriormente por Barack Obama em suas duas eleições. Além disso, em um movimento inesperado, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia — estados que não votavam em um republicano desde os anos 1980 — deram a vitória ao republicano, contrariando projeções e sondagens.

Em 2020, Joe Biden venceu após conquistar quase todos eles. O democrata venceu no Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Geórgia. Com isso, somou 306 votos no colégio eleitoral.

Segundo o site 270towin, ele teria ao menos 219 votos no Colégio Eleitoral praticamente garantidos, e teria de obter mais cerca de 50 para levar a Presidência.

Vitórias na Pensilvânia (19 delegados), Michigan (15 delegados) e Carolina do Norte (16 delegad0s), poderiam selar a vitória. As pesquisas, no entanto, mostram um cenário de empate técnico em todos eles, a poucos dias da votação.

Como funciona a eleição nos EUA?