Crise hídrica no Canal do Panamá deve gerar perda bilionária; veja consequências

Esperava-se que fosse uma dor de cabeça temporária, mas está se transformando em uma enxaqueca crônica. O Canal do Panamá, por onde transitam anualmente produtos avaliados em 270 bilhões de dólares, está imerso numa histórica crise hídrica pela qual teve de limitar o número de navios que atravessam todos os dias. Segundo diferentes meios de comunicação panamianos, a Autoridade do Canal avançou que as perdas de receitas em 2024 devido à crise ficarão entre 500 e 700 milhões de dólares (entre 462 e 648 milhões de euros). Entretanto, as projeções para os níveis de água continuam a diminuir.

O problema é medido em pés. O Lago Gatún, um corpo de água artificial na Cidade do Panamá que alimenta o Canal, passou de um nível de água de 88,8 pés no final de 2022 para apenas 81,5 atualmente. Isso é insuficiente para a travessia de 38 navios por dia, capacidade normalmente observada. A Autoridade do Canal está permitindo a passagem de apenas 20 navios e poderá reduzir o máximo para 18 nas próximas semanas. E as projeções em Gatún sugerem que em março o nível da água cairá ainda mais.

As restrições causaram gargalos, atrasos, aumento dos custos de transporte e incerteza sobre o futuro do Canal, que este ano completa 110 anos desde a sua abertura. “Estamos à mercê da Mãe Natureza”, diz Lori Ann LaRocco, autora do livro Trade War Containers Don’t Lie: Navigating the Bluster. “Cada dia que não chove o suficiente só mostra a gravidade da situação daqui para frente. A única maneira de isso mudar é se chover o suficiente. E isso, por enquanto, não está acontecendo”, acrescenta LaRocco, também jornalista especializado em cadeias de abastecimento da rede de televisão americana CNBC. Consequências do El Niño

Num estudo publicado na revista Nature no dia 11 de janeiro, um grupo de cientistas alerta que o planeta passará por condições de seca mais extremas como a que o Panamá vive em consequência do fenómeno El Niño — evento climático relacionado com o aquecimento global. o Oceano Pacífico – ou períodos de chuva extrema. Num cenário conservador, espera-se que estes padrões afetem aproximadamente 3 mil milhões de pessoas no planeta. Mas num cenário mais fatalista, poderia haver até 5 mil milhões de pessoas (66% da população mundial) até ao final do século.