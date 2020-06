O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de evento com autoridades de segurança fronteiriça no Estado do Arizona.

Durante reunião com elas, Trump voltou a criticar o governo de Pequim por causa da pandemia, descrevendo a covid-19 como “um presente vindo da China”, além de argumentar que o muro na fronteira com o México ajuda a conter a disseminação da doença.

Trump realizou o evento para marcar a construção da 200ª milha do novo muro fronteiriço. De olho na campanha, aproveitou a ocasião para fazer críticas aos democratas, considerando-os fracos na segurança fronteiriça. “Os democratas fizeram de tudo para bloquear o muro”, disse.

Segundo Trump, agora os EUA não enfrentam mais o problema das “caravanas de imigrantes” vindos da América Central, já que “eles sabem que não conseguem entrar mais” no país.