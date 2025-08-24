Coreia do Norte testa mísseis antiaéreos em meio a exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou, neste sábado, o disparo de dois novos tipos de mísseis antiaéreos, informou a agência estatal KCNA neste domingo. O regime afirma que os armamentos demonstraram eficácia contra ameaças aéreas, como drones e mísseis de cruzeiro, e que Kim atribuiu “tarefas importantes” a cientistas de defesa antes de uma conferência política marcada para o início de 2026.

De acordo com o jornal americano CBS News, o anúncio coincidiu com a viagem do presidente sul-coreano Lee Jae Myung a Tóquio, onde se reuniu com o premiê japonês Shigeru Ishiba. Os dois líderes prometeram reforçar a cooperação bilateral e a parceria trilateral com os Estados Unidos diante dos avanços militares da Coreia do Norte. Lee deve seguir neste domingo para Washington, onde se encontrará com o presidente Donald Trump.

Kim Jong Un tem rejeitado os apelos de Seul e Washington para retomar negociações sobre o programa nuclear e de mísseis do país, priorizando a aproximação com a Rússia. Desde a invasão da Ucrânia, Pyongyang enviou milhares de soldados e armamentos a Moscou, incluindo artilharia e mísseis balísticos.

A cooperação militar entre os dois regimes gera preocupações de que Moscou possa transferir tecnologia para modernizar os sistemas antiaéreos e de radar norte-coreanos, considerados defasados. Em novembro, o governo sul-coreano anterior afirmou que a Rússia forneceu mísseis e equipamentos para reforçar a defesa aérea de Pyongyang, sem detalhar os modelos.