Confronto durante partida de futebol na Guiné deixa pelo menos 56 mortos

Pelo menos 56 pessoas foram mortas neste domingo em confrontos durante uma partida de futebol na Guiné, de acordo com reportagens da mídia. A violência ocorreu durante um jogo entre os times de futebol de Labe e Nzerekore, na cidade de Nzerekore, a segunda maior do país da África Ocidental.

No domingo, ainda não estava claro o número exato de mortos. A agência Agence France-Presse (AFP), citando fontes de hospitais locais, informou que houve "dezenas de mortos", com um médico estimando que o número de vítimas poderia estar mais próximo de "cerca de 100" pessoas.

O primeiro-ministro da Guiné, Bah Oury, condenou a violência em um comunicado no X neste domingo. "O governo lamenta os incidentes que mancharam a partida de futebol entre os times de Labe e Nzerekore nesta tarde em Nzerekore", disse Oury.

O governo pediu calma "para que os serviços hospitalares não sejam impedidos de prestar os primeiros socorros aos feridos", acrescentou. Mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis, disse o primeiro-ministro.

