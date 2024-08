Com vices definidos, campanhas nos EUA iniciam maratona de comícios em estados decisivos

Após a conclusão do turbulento processo de definição da chapa democrata à Presidência dos EUA, com Kamala Harris e o governador de Minnesota, Tim Walz, a campanha centra esforços em dois estados que serão decisivos na eleição de novembro, Wisconsin e Michigan. Além deles, o vice na chapa de Donald Trump, J.D. Vance, também participará de eventos nos locais, e sinaliza que vai tentar “espelhar” a agenda democrata.

Depois do discurso de apresentação de Walz na Filadélfia, que teve ares de convenção partidária, ele e Kamala seguem para Eau Claire, no Wisconsin, onde serão acompanhados no palco pelo governador, Tony Evers, e pelo grupo indie Bon Iver.

Em Detroit, devem discursar a governadora Gretchen Whitmer, que tem posição de destaque na campanha democrata desde antes da desistência de Joe Biden, e do presidente do United Auto Workers, um dos principais sindicatos dos Estados Unidos, Shawn Fain. Nos últimos dias, a campanha de Kamala recebeu uma série de endossos de entidades sindicais, que tinham se pronunciado anteriormente a favor de Biden, que sempre manteve um diálogo conciso com lideranças dos trabalhadores de diversos setores.

Segundo a campanha, os dois vão “realçar a escolha que está diante dos eleitores da ‘Barreira Azul’ (estados historicamente democratas) entre a agenda Trump-Vance para enfraquecer os sindicatos e oferecer benefícios fiscais aos ricos às custas da classe média, e a visão de Kamala-Walz para o futuro”.

Dentro do sistema eleitoral americano, que segue o modelo do colégio eleitoral, estados considerados sem uma tendência definida, os chamados “pêndulo” são os principais alvos das campanhas. E apesar do nome, vários dos estados da “Barreira Azul”, que sempre votavam com os democratas, se mostraram terrenos complicados nos últimos anos — em 2016, Trump venceu em vários deles, incluindo o Michigan e o Wisconsin.

Para reiterar esse compromisso com a região, que ainda se ressente de políticas passadas que levaram à desindustrialização e a uma crise econômica e social em determinadas áreas, Kamala lançou a campanha no Wisconsin, e anunciou que os comitês democratas terão mais de 100 escritórios e 400 funcionários, um número “bem maior” do que os da campanha republicana.

A própria escolha de Walz, governador de outro estado pêndulo, Minnesota, demonstrou como os democratas estão dispostos a usar todas as ferramentas disponíveis para vencer Trump em novembro. No discurso em que foi apresentado na terça-feira, na Filadélfia, o candidato a vice destacou seu passado como professor, veterano da Marinha e congressista, algo que pode quebrar resistências aos democratas em áreas decisivas.

1 /14 Nascida em 20 de outubro de 1964, em Oakland, Califórnia, Kamala é filha de imigrantes. (US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

2 /14 Sua mãe, Shyamala Gopalan, é uma pesquisadora indiana. Seu pai, um economista jamaicano. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

3 /14 Formou-se em Ciências Políticas e Economia pela Universidade Howard, uma das mais prestigiadas universidades historicamente negras dos EUA. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

4 /14 Depois obteve seu diploma de Direito pela Universidade da Califórnia, Hastings. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

5 /14 Sua carreira começou em 1990, quando se tornou promotora no condado de Alameda, na Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

6 /14 Em 2003, ela foi eleita procuradora-distrital de São Francisco. (Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, durante evento em junho de 2021)

7 /14 Poucos anos mais tarde, em 2010, foi eleita procuradora-geral da Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

8 /14 A carreira política despontou a partir de 2017, como estrela em ascensão do Partido Democrata após ser eleita senadora na Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

9 /14 Quase imediatamente, ela fez seu nome em Washington com seu estilo incisivo em audiências no Senado. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

10 /14 Com boa performance em debates, inclusive contra o próprio Biden, Harris ganhou destaque entre progressistas. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

11 /14 Quando Biden foi escolhido, ele iniciou o processo de seleção de um companheiro de chapa, com um foco explícito em escolher uma mulher, preferencialmente negra, para refletir a diversidade do partido e do país. (A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, realiza uma reunião com legisladoras estaduais latinas para discutir o fortalecimento e a proteção dos direitos reprodutivos em seus estados em Washington em 2022)

12 /14 Harris estava entre os principais nomes considerados, junto com outras figuras de destaque do partido, como Elizabeth Warren e Stacey Abrams. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

13 /14 Enfim, em agosto de 2020, Biden a escolheu como sua companheira de chapa, numa decisão histórica e simbólica. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

14/14 Sobre o convite, Harris afirmou que estava "incrivelmente honrada e pronta para trabalhar". (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

Agenda espelhada

A média das pesquisas elaborada pelo site RealClearPolling aponta Trump em vantagem no Wisconsin e em Michigan, mas analistas destacam que ainda não há uma quantidade adequada de pesquisas que permita avaliar de forma ampla o impacto da candidatura de Kamala. No quadro geral dos EUA, a democrata já aparece à frente do republicano, e com tendência de alta.

Kamala e Walz não estarão sozinhos. O candidato a vice na chapa de Trump, J.D. Vance, tentará “espelhar” as agendas dos democratas, segundo apontou a CNN, como forma de se reapresentar ao eleitorado e forçar comparações após uma sequência de dias complicados. Vance discursou na Filadélfia depois da apresentação de Walz, na mesma cidade, e sua agenda no Wisconsin e no Michigan inclui eventos pequenos, como reuniões comunitárias, e discursos em campi universitários e auditórios. Trump não o acompanhará no palco.

Depois da empolgação após a indicação na Convenção Nacional Republicana, quando exaltou seu passado no chamado “Cinturão da Ferrugem”, uma das áreas onde houve uma rápida e traumática desindustrialização nos EUA, Vance emendou uma série de polêmicas.

Uma delas envolveu declarações feitas ao então âncora da Fox News, Tucker Carlson, em 2021, quando chamou deputadas democratas e integrantes do governo Biden de "bando de solteironas dos gatos sem filhos que estão infelizes com suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram e, portanto, querem tornar o resto do país infeliz também".

Depois que as gravações foram recuperadas, Vance tentou se desvencilhar, dizendo que tinha sido apenas uma brincadeira, e foi apoiado por sua mulher, Usha Vance, que usou o mesmo argumento, mas não teve muito sucesso. Ele foi atacado por feministas, políticas democratas e atrizes de Hollywood, incluindo Jennifer Aniston — um grupo de mulheres, autointutulado “Solteironas dos Gatos”, levantou quase US$ 360 mil (R$ 2,01 milhões) em doações para a campanha de Kamala Harris.

A ligação com o chamado Projeto 2025, um conjunto de propostas conservadoras que inclui limitações ao aborto, a concentração de poderes na Presidência e o corte de verbas ambientais, também preocupa a campanha de Trump, que tem tentado se desvencilhar publicamente do plano. O vice republicano tem uma relação próxima com Kevin Roberts, diretor da Heritage Foundation, que elaborou o Projeto 2025, algo ressaltado por Walz na terça.

— Vance literalmente escreveu o prefácio [do livro a ser lançado em 2025] para o arquiteto do Projeto 2025 — afirmou o candidato a vice na chapa democrata, na Filadélfia, completando que “mal pode esperar” por um debate entre os dois.