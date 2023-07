Huawei anuncia modelo de linguagem de inteligência artificial Pangu 3.0

A Huawei Technologies Co. revelou nesta sexta-feira, 7, na China, a versão mais recente de seu modelo de linguagem grande de inteligência artificial Pangu 3.0. A novidade faz parte de seu esforço mais amplo para alavancar a IA para acelerar a transformação digital em diversos setores.

Conforme o jornal chinês "China Daily", Zhang Pingan, CEO da Huawei Cloud, disse que o Pangu Model 3.0 consiste em três camadas de arquitetura: modelo de linguagem grande fundamental L0, modelo específico de setor L1 e modelo específico de cenário L2, que remodelará milhares de setores.

Segundo a Huawei, seu modelo de linguagem Pangu já foi usado em mais de dez setores, como finanças, manufatura, assuntos governamentais, energia, mineração de carvão, saúde e ferrovias, apoiando a implementação de aplicativos de IA em mais de 400 cenários de negócios.

Modelo de previsão de IA

O Pangu-Weather é o primeiro modelo de previsão de IA a demonstrar uma precisão maior do que os métodos numéricos tradicionais de previsão do tempo. O modelo permite uma melhoria 10 mil vezes maior na velocidade de previsão, reduzindo o tempo de previsão do tempo global para apenas alguns segundos. O artigo, intitulado Previsão meteorológica global precisa de médio alcance com redes neurais 3D, fornece verificações independentes desses recursos.

A empresa informou que um artigo sobre seu inovador modelo Pangu-Weather AI foi publicado pela "Nature", uma das principais revistas científicas do mundo. O artigo, que descreve como desenvolver um sistema global preciso e preciso de previsão do tempo com IA baseado em aprendizado profundo usando 43 anos de dados, apareceu na prestigiada revista em 5 de julho de 2023.

Fonte: China Daily