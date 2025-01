China enfrenta período mais longo de deflação desde anos 1960

A China não conseguiu romper um ciclo deflacionário e agora caminha para a maior sequência de declínios de preços em toda a economia desde os anos 1960, segundo analistas. Isso evidencia uma vulnerabilidade importante que pode ter sido mascarada pela retomada do crescimento no final do ano passado.

A deflação persistiu pelo segundo ano consecutivo em 2024, como devem mostrar dados oficiais que serão divulgados na sexta-feira, de acordo com a maioria dos economistas. Alguns dos maiores bancos de Wall Street, incluindo o JPMorgan e o Citigroup, preveem que a tendência continuará em 2025 — marcando um período sem precedentes desde o fim da campanha do Grande Salto para Frente, de Mao Zedong, que levou a China à recessão e causou uma fome que matou dezenas de milhões de pessoas.

Deflação e crescimento desacelerado

Embora ainda se espere que a economia tenha crescido em um ritmo mais rápido em termos reais no último trimestre, o deflator do Produto Interno Bruto (PIB) — a medida mais ampla das mudanças de preços em uma economia — atingirá -0,2% em 2025, de acordo com a mediana das previsões de 15 analistas consultados pela Bloomberg. Isso se compara a uma média de 3,4% na década anterior à pandemia.

“Estímulo, estímulo, estímulo, particularmente no lado fiscal, é muito necessário na China”, disse Frederic Neumann, economista-chefe para a Ásia do HSBC Holdings, em Hong Kong. “Vimos em outras economias que um grande impulso político é necessário para sair permanentemente da desinflação. E isso é algo que acreditamos que acontecerá gradualmente na China, mas muito gradualmente de fato.”

Uma iminente guerra comercial com os EUA pode agravar a situação da China se os exportadores precisarem encontrar compradores domésticos devido a obstáculos no exterior. Os dados de sexta-feira, que também fornecerão um panorama do problemático mercado imobiliário e do setor de varejo, chegam poucos dias antes de Donald Trump retornar à Casa Branca, ameaçando tarifas de até 60% que podem devastar o comércio com a segunda maior economia do mundo.

Crise habitacional e impacto na economia

A China não consegue sair de seu estupor deflacionário em grande parte devido a uma crise habitacional que eliminou um valor estimado de US$ 18 trilhões em riqueza das famílias, levando as pessoas a poupar em vez de gastar. Mesmo assim, as exportações crescentes e uma melhoria nas vendas de imóveis e no consumo varejista provavelmente deram impulso suficiente para ajudar a atingir a meta de crescimento de Pequim de cerca de 5% no ano passado.

Economistas consultados pela Bloomberg estimam que o crescimento real do PIB da China alcançou 4,9% em 2024, após uma mudança de sentimento nos últimos meses, graças a mais estímulos do governo.

No entanto, em um reflexo do persistente desequilíbrio entre a produção doméstica e a fraca demanda, o crescimento da produção industrial provavelmente superou a recuperação nas vendas no varejo. O investimento imobiliário está em contração há mais de dois anos e certamente quase caiu novamente no fim de 2024.

“Uma característica estrutural da economia chinesa é que muitas empresas estão dispostas e são capazes de manter, ou até expandir, a produção e a capacidade em circunstâncias de lucratividade baixa ou negativa”, disse Louis Kuijs, economista-chefe para a Ásia-Pacífico da S&P Global Ratings. “As coisas não mudarão rapidamente nessa frente.”

Perspectivas futuras para o deflator do PIB

O deflator do PIB provavelmente permaneceu em território negativo durante o período de outubro a dezembro pelo sétimo trimestre consecutivo, igualando o recorde anterior estabelecido durante a crise financeira asiática no final dos anos 1990.

O indicador, que mede a diferença entre o crescimento nominal e real do PIB da China, deve melhorar para 0,9% em 2026, e 1,4% em 2027, mostrou a pesquisa da Bloomberg.

“Os dados de dezembro provavelmente mostrarão que a economia chinesa atingiu a meta de crescimento de 5% bem no alvo, mas o momentum foi fraco no final do ano. Pode haver alguma aceleração nos investimentos, refletindo um adiantamento antes do Ano Novo Lunar em janeiro e as medidas de crescimento do governo”, disseram Chang Shu, economista-chefe para a Ásia, e David Qu, economista, da Bloomberg Economics.