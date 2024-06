China anunciará políticas relacionadas aos mercados de capitais em fórum

A cidade de Xangai realizará de 19 a 20 de junho o Fórum de Lujiazui 2024. O fórum é co-organizado pelo Governo Municipal de Xangai, pelo Banco Popular da China, pela Comissão Reguladora de Finanças da China e pela Comissão Reguladora de Títulos da China. Durante o fórum, a Comissão Reguladora de Títulos da China anunciará medidas políticas relacionadas com os mercados de capitais.

O fórum “Promoção do crescimento econômico mundial com o desenvolvimento de alta qualidade financeira”, discutirá formas de promoção do desenvolvimento de alta qualidade financeira através da reforma e inovação no setor financeiro, e a resolução os problemas atuais enfrentados pela economia global com o desenvolvimento de alta qualidade financeira, de modo a promover o crescimento econômico mundial sustentável.

Durante este fórum, a Comissão Reguladora de Títulos China anunciará “Nove Medidas Nacionais” relacionadas com os mercados de capitais. A Comissão Reguladora de Títulos da China e o Governo Municipal de Xangai estabelecerão conjuntamente um mecanismo de cooperação para apoiar Xangai a acelerar a construção do “cinco centros”, ajudando o Centro Internacional de Finanças de Xangai a aumentar a sua competitividade e influência, e a desempenhar melhor o papel de liderança e demonstração de Xangai na promoção da construção moderna da China.

Falando sobre as novas “Nove Medidas Nacionais”, Wang Li disse que, a fim de fazer bem a implementação, a Comissão Reguladora de Títulos da China convocou atempadamente uma reunião de mobilização e implementação dentro do sistema, unificou a consciência, detalhou as medidas e ações, reforçou a coordenação e a promoção, a fim de garantir que todos os principais trabalhos fossem implementados com sucesso.

Recentemente, a Comissão Reguladora de Títulos da China viajou para Pequim, Zhejiang, Xangai, Guangdong e outros lugares, onde realizou reuniões separadamente com algumas empresas cotadas, instituições do setor e investidores, para investigar e supervisionar a implementação do projeto de “Nove Medidas Nacionais”, assim como comunicar e trocar ideias com os governos locais, aprofundando a coordenação central-local, de modo a promover conjuntamente a implementação das medidas.

Xangai realizou uma reunião de mobilização e implementação para implementar o novo “Nove Medidas Nacionais”, enfatizando a necessidade de compreender profundamente a intenção estratégica nacional, captar precisamente a orientação política, implementar melhor os requisitos a nível nacional, cooperar com a implementação de várias políticas e medidas, e servir a construção dos “cinco centros” de Xangai.

Fonte: news.cn