China alerta para que EUA não cruzem 'linha vermelha' ao dar apoio militar a Taiwan

O Ministério da Defesa da China reagiu com veemente oposição ao anúncio de ajuda militar dos Estados Unidos a Taiwan e alertou para que o país não cruze "a linha vermelha" das relações entre as duas maiores economias do planeta.

"Os Estados Unidos apoiarem a região de Taiwan interfere grosseiramente nos assuntos internos da China, subestima a soberania e os interesses de segurança chineses e ameaça gravemente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. A China se opõe a isso e apresentou representações severas junto dos EUA", afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, o coronel Sênior Tan Kefei.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Segundo o ministério, a destinação de US$ 345 milhões pelos Estados Unidos para investimento militar em Taiwan pode instigar ações das forças separatistas taiwanesas e intensificar confrontos e tensões no estreito.