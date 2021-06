Chicago dá ingressos grátis do Lollapalooza a vacinados nos EUA

Da lista de brindes que os governos nos Estados Unidos estão oferecendo aos cidadãos para que tomem a vacina contra a covid-19, a mais nova oferta vem de Chicago: o governo da principal cidade de Illinois anunciou que vai oferecer aos vacinados centenas de ingressos para o festival de música Lollapalooza. O festival terá a apresentação de nomes como Miley Cyrus e Foo Fighters.

A ação faz parte de um programa maior da Prefeitura de Chicago, o Protect Chicago Music Series, que tem oferecido ingressos gratuitos aos vacinados para uma série de shows.

Entenda as mudanças na economia e nos negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

No caso do Lollapalooza, serão oferecidos 1.000 ingressos de um dia inteiro no festival, que terá quatro dias em Chicago, entre 29 de julho e 1º de agosto. Os ingressos serão distribuídos em locais de vacinação específicos, que terão uma identidade visual especial em alguns dias, com logomarca do Lollapalooza e um DJ no posto de imunização.

Só podem participar da promoção os cidadãos que já estejam completamente vacinados, isto é, que tomaram duas doses da vacina da covid-19. Os EUA têm vacinado com as vacinas de Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson -- esta última requer apenas uma dose para imunização completa.

Here it is! Check out the 2021 Lineup by Day and secure your 1-Day Tickets today at 12pm CT. 🙌🎉🔥 Tag your #Lolla crew so they don’t miss out. https://t.co/1DxoVmF1oA pic.twitter.com/1WxjznBFe4 — Lollapalooza (@lollapalooza) June 2, 2021

O Lollapalooza, ou "Lolla", é o maior festival da cidade e um dos maiores do mundo. O festival de mesmo nome acontece também no Brasil, na cidade de São Paulo.

Desde o advento da pandemia em 2020, as edições anteriores do festival foram canceladas e ainda há incertezas sobre os próximos shows. A edição 2020 não ocorreu, e a de 2021 também não será realizada. A próxima edição marcada, em março de 2022, também não tem ainda o chamado lineup, lista de artistas que se apresentarão.

Sobram vacinas nos EUA

Chicago encerrou neste mês as principais restrições a grandes eventos, à medida em que a vacinação avança nos EUA. Ao todo, 52% se dos americanos vacinaram com somente uma dose e 44% estão completamente imunizados.

Em Chicago, 46% da população já está completamente vacinada, pouco acima da média nacional. Estão nesse grupo quase 1,5 milhão dos 2,7 milhões de habitantes, segundo o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos EUA, que acompanha os números da vacinação.

No entanto, o ritmo da vacinação tem diminuído. O número de vacinados por dia em Chicago, que já foi de mais de 30.000 pessoas em abril, caiu pela metade desde então.

O cenário se repete no restante dos EUA, enquanto o governo do presidente Joe Biden e governos estaduais intensificam campanhas para convencer a população a se vacinar.

A queda não acontece por falta de vacinas, mas por decisão da população de não se vacinar. O objetivo do governo Biden é atingir 70% da população vacinada até julho, mas a meta tem se tornado difícil.

O ritmo da vacinação em queda pode afetar o plano de reabertura das principais cidades dos EUA, deixando as localidades expostas a uma nova onda da pandemia e a variantes vindas do exterior.

Além da cidade de Chicago, uma série de outros governos locais têm oferecido brindes e vantagens aos vacinados. O estado vizinho de Ohio chegou a sortear prêmios de 1 milhão de dólares aos cidadãos vacinados. Empresas também oferecem brindes como sanduíches e refeições gratuitas.

Assine a EXAME e acesse as principais notícias e análises do Brasil e do mundo.